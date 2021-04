Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) degli utenti, che credono di ricevere servizi gratuiti dai giganti del web e invece si ritrovano privati della loro sovranità digitale. È fondamentale che i gestori delle piattaforme si assoggettino a policy sempre più stringenti in materia di trattamento dei dati degli internauti e, in caso di estese violazioni come quelle accertate fin dal 2019, proteggano incisivamente le informazioni personali dei loro...