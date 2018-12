CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) dedicati allo sterminato mondo dei social ha avuto anche ieri, dall'alba a notte fonda, su tutte le reti e sui mille siti e network, le vaste praterie sulle quali dispiegare volti e parole e contenuti e indignazione e promesse. Si usa la cenere dell'umiltà e il verbo delle promesse solenni per dire che la tragedia di Corinaldo, non si ripeterà, che non potrà ripetersi. Si vuol dire basta, per sempre, a scene come quelle filmate nella notte, a quell'impazzimento improvviso e incontrollato di un pubblico di...