segue dalla prima pagina(...) Decisamente controproducente è stata, per cominciare, la scelta di affrontare il dialogo con l'Europa - che si sapeva non particolarmente predisposta verso il governo populista italiano - con un eccesso di baldanza polemica, salvo doversi poi piegare quasi per intero alle richieste provenienti da Bruxelles. Un confronto che ha rischiato di trasformarsi in scontro e che ha causato turbolenze di mercato che certo non hanno fatto bene alle finanze del Paese e degli italiani. Non parliamo poi del tempo che si è...