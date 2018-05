CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Dare del bifolco all'eletto significa dare del bifolco all'elettore, e non è affatto bello. Soprattutto è autolesionistico. Ma non solo. La mostrificazione e la ridicolizzazione dell'avversario - per cui oggi Conte non è un premier ma un «premierino», non uno vero ma uno descritto come Ambra quando era telecomandata via auricolare da Boncompagni in tivvù - sono il mezzo per nascondere le proprie incapacità, per mascherare l'orror vacui, per evitare la fatica di definirsi in positivo. Stroncare il Nemico,...