CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) dai tempi di Tambroni a quello più a sinistra dai tempi di Parri. Ma Parri aveva nel suo gabinetto quattro ministri democristiani e tre liberali. Quindi... Quel che è cambiato, soprattutto, è il posizionamento del presidente del Consiglio rispetto ai suoi ministri. Nel governo gialloverde, Conte doveva mediare tra Salvini e Di Maio, ma era catalogato come Cinque Stelle e aveva fuori della porta un pastore tedesco leghista del calibro di Giorgetti. Oggi è molto più libero. Zingaretti non lo voleva come premier...