segue dalla prima pagina(...) Da un lato si è creato l'asse Renzi Di Maio che vuole smontare la manovra e rivedere gran parte delle norme controverse (e Conte ovviamente si rifiuta). Dall'altro un asse Conte- Zingaretti per contenere gli assalti del giovane ex premier che oggi alla Leopolda battezza ufficialmente il suo movimento. Il Convitato di Pietra è Salvini che nelle stesse ore proverà a riempire piazza San Giovanni in Roma, luogo di epiche adunate di opposizioni (da Togliatti e Berlinguer fino a Berlusconi) pronte a dare lo sfratto...