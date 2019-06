CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) da trattare per impressionare la sua audience di turno. Già, ma che dire quando qualcosa del genere diventa onni-pervasivo nell'età digitale? Che pensare se il risultato di un'elezione è costruito via web in maniera assai simile alla campagna pubblicitaria per la vendita di un dentifricio? Sono queste le domande da cui è partita una ricerca promossa di recente dall'Associazione Amici della LUISS. L'intervento dell'editore Francesco Gaetano Caltagirone ha aperto un dibattito su queste colonne. Che la rete sia...