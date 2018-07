CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Da questo punto di vista, l'importante giro di nomine che sta coinvolgendo pezzi importanti dell'apparato pubblico-amministrativo italiano può rappresentare per la coalizione giallo-verde un banco di prova per molti versi decisivo. Da un lato, queste nomine sono l'occasione per cercare di mettere gli uomini giusti (ancorché fidati) nei posti di grande responsabilità che in Italia sono per legge una riserva o competenza della politica. Queste scelte, se ben fatte, serviranno anche a creare quel sistema di...