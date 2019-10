CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) da parte tedesca, che ha più volte accusato Draghi di andare oltre i limiti dello statuto della BCE per favorire i paesi del Sud Europa ed in primo luogo l'Italia: un'accusa che è stata ritenuta infondata dalla Corte di Giustizia europea e dalla stessa Corte Costituzionale tedesca. Il vero problema è che, come abbiamo più volte ripetuto, la politica di austerità portata avanti dal Consiglio Europeo sotto la guida germanica non poteva che aggravare la situazione economica di un continente ferito dalla crisi....