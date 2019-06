CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) D'altra parte per mettere in atto le raccomandazioni europee bisogna che il governo smetta di pensare esclusivamente ai propri immediati interessi elettorali ma al futuro del paese. Per raddrizzare la nostra barca occorre infatti prendere decisioni sgradevoli. Sgradevoli ma necessarie. D'altra parte credo di avere un'esperienza unica in materia dato che, in entrambi i governi dei quali ho avuto la responsabilità, ho fortemente diminuito il rapporto debito-PIL, portandolo vicino a 100, cioè a un livello simile a...