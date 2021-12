segue dalla prima pagina

(...) Cosa c'è dunque che scricchiola in questo contesto? Due difficoltà parallele. La prima riguarda la possibilità di ottenere l'adesione alle regole che si individuano grazie ad un moto generale di sostegno. Tutti siamo testimoni di norme ragionevoli, elaborate con i passaggi dovuti in un sistema democratico, che poi vengono applicate come si dice nelle barzellette all'italiana: ci vorrebbe il Green pass per sedere al chiuso in bar e ristoranti, ma qualcuno controlla e qualcuno no; idem per viaggiare sui mezzi pubblici; negli assembramenti si dovrebbe indossare la mascherina, ma una quota non lo fa e se qualche cittadino lo fa osservare si prende improperi, quando non di peggio senza solidarietà dai presenti; e avanti di questo passo. Come si sa, quando le norme non vengono fatte rispettare siamo in presenza delle famose grida seicentesche immortalate dal Manzoni: alla realtà giuridica non corrisponde una realtà sociale. Ciò è molto pericoloso, perché ovviamente si indebolisce, a volte anche in maniera drastica, la possibilità di ottenere risultati dai sacrifici che vengono richiesti. Ad una sfida che minaccia la tenuta di tutto un sistema è doveroso rispondere con una concentrazione degli sforzi attorno al nostro sistema decisionale. Chi si sottrae alla partecipazione a questo sforzo deve essere sanzionato. Sappiamo bene che si è sviluppata nei decenni una pseudo cultura che vede il potere di comando della sfera pubblica come repressione, limitazione della libertà, oppressione. Bisogna tornare a comprendere che non è così: solo un suo uso distorto e privo di contenuti per la salvaguardia del bene comune (dei cittadini e delle articolazioni in cui si organizzano) rientra in quelle categorie, l'utilizzo normale, regolato dal sistema costituzionale, fa parte degli strumenti necessari per guidare una comunità a raggiungere il più possibile la salvezza per se stessa e per i suoi membri. Ci sono però remore ad accettare questa banale realtà. In parte sono determinate da un sentimento di timore per possibili abusi che vengono presentati come sempre incombenti (ma, se si ragiona così, non si fa nulla e alla fine si apre davvero la strada alla domanda di un autoritarismo o peggio, che sciolga con la violenza le contraddizioni). In parte dipendono, sotto, sotto, dalla pigrizia di accettare che si sia in una condizione di difficoltà generalizzata, perché questo fa paura e si preferisce esorcizzarla fingendo che la faccenda non sia poi così seria. Questo ci introduce alla seconda difficoltà con cui fare i conti: la tendenza in alcune forze politiche a proporsi come quelli che hanno capito le varie forme di rigetto o di scarsa propensione verso le norme che il potere pubblico adotta per fronteggiare una nuova fase acuta dell'emergenza pandemica. Sono atteggiamenti ambigui e per questo in definitiva poco seri. Pochissimi si assumono l'onere di dichiararsi nettamente contro l'utilizzo degli strumenti di prevenzione proposti. Si preferisce restare nel vago: nel va bene, ma non esageriamo, nel fidiamoci dell'adesione spontanea così salviamo la scappatoia per chi non vuole adeguarsi, nell'aspettiamo che crolli tutto prima di dire che questo avverrà. La vaghezza è imposta dalla pessima riuscita che hanno fatto tutte le varie precedenti intemerate a favore di No vax, No Green pass e assimilati, quando si sosteneva che solo in Italia si faceva così, che presto si sarebbe esaurito tutto e via dicendo (e oggi ribaltando spudoratamente quei ragionamenti si dice: beh, avete visto, nonostante i vostri sforzi, la pandemia è ancora qui ). È necessario che l'opinione pubblica, quella sana che anima il Paese molto più di quanto vorrebbero far credere certe rappresentazioni mediatiche, si imponga. Non possiamo permetterci di far precipitare la situazione verso nuovi lockdown che darebbero un colpo durissimo alla nostra tenuta economica e sociale. Dunque si prendano le misure adeguate e si usino gli strumenti necessari per farle rispettare, perché questa non è repressione, ma tutela del bene comune. Le forze politiche che speculano sulle ambiguità nella speranza di egemonizzare a fini elettorali il lato oscuro del sentimento pubblico riflettano che così verranno invece rigettate dal lato responsabile della pubblica opinione che ha capito benissimo cosa ci stiamo giocando.

