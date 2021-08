Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima paginaCorrendo per conto di una coalizione assai composita che abbraccia, oltre i democratici, dai renziani ai grillini nulla di strano che nessun simbolo di partito venga rappresentato, trattandosi peraltro di un'aggregazione de facto e non formalizzata. Da un lato, nessuno si sentirà escluso o messo in secondo piano. Dall'altro, in questo modo si può anche sperare d'allargare il consenso oltre il perimetro del...