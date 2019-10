CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) conseguenza di provocare ritorsioni. Per fare davvero male nulla è più adatto dei prodotti agricoli, che danneggiano un infinito numero di piccoli produttori i quali appartengono, a loro volta, al più grande numero possibile di paesi dell'Unione Europea. Quanto alle ritorsioni è ovvio che non possono mancare non solo per non dimostrare di essere del tutto perdenti ma perché sono l'unico strumento che può obbligare ad aprire future trattative in posizione paritaria. Ricordo come a Bruxelles in casi analoghi,...