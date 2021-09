Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) con semplici atti amministrativi, senza ottemperare alla riserva di legge prevista dalla Carta per queste limitazioni. E non mi risulta che le Università abbiano impugnato - come avrebbero potuto fare - questi provvedimenti davanti alle competenti giurisdizioni . E nemmeno che abbiano tanto protestato.Ora tuttavia parla la forza dei numeri. In Italia i morti per Covid hanno superato le vittime civili...