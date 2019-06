CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) con la motivazione esplicita che Johnson darebbe un decisivo contributo all'indebolimento dell'Unione Europea. Perseguendo lo stesso obiettivo Trump si è poi esibito in un incredibile attacco al Presidente della Banca Centrale Europea: atto davvero inusitato da parte dell'uomo più potente del pianeta. Nello stesso disegno si è inserito il recente viaggio di Salvini a Washington. Il vice Presidente del Consiglio italiano non ha incontrato Trump, come alcune indiscrezioni sussurravano, ma è stato accolto con...