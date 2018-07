CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina (...) Come spesso accade, credo che la verità stia nel mezzo. Dire, come ha fatto il capo dei Cinque Stelle, che il decreto dignità è la Waterloo del precariato è semplicemente ridicolo. Il precariato in Italia è fatto di circa 6 milioni di posti di lavoro, abbastanza equamente suddivisi fra 3 milioni di regolari (quelli contro cui combatte il decreto dignità) e altri 3 milioni in nero (quelli di cui nessuno intende occuparsi). E' ragionevole pensare che il principale effetto del decreto sarà un aumento della...