segue dalla prima pagina(...) come premier, può ragionevolmente puntare sui ministeri più importanti e su un accordo che non appaia arrendevole dal punto di vista degli incarichi concessi e ottenuti. Ci riuscirà? E Di Maio si accontenterà di restare solo ministro?E siamo al problema. Stanno parlando (e stiamo di conseguenza parlando anche noi) di come distribuire i posti nell'esecutivo, con l'aggiunta della ghiotta nomina a Commissario europeo. Intendiamoci, i governi sono anche questione di poltrone: chi occupa quale ruolo. Gli uomini (e...