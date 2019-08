CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) come moneta di riferimento del sistema internazionale dei cambi. Rapidamente gli Stati Uniti avevano usato la spada per fare del dollaro un problema degli altri e non loro. La stessa cosa cerca di fare oggi la Cina. È una sfida di potenza inaudita sino a pochi anni or sono e che deve ancora essere studiata a fondo per essere ben compresa. Forse è un atto disperato: l'economia cinese al momento pare poter contare solo sulla sua dimensione demografica. Ma forse è un enfisema, non uno stato di buona salute...