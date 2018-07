CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Come italiani il nostro problema fondamentale ormai non sono più gli sbarchi attuali, bensì la somma degli sbarchi passati. Detto crudamente: la massa di centinaia di migliaia di migranti che si aggirano sul nostro territorio senza averne diritto, una massa cui in futuro rischiano di aggiungersi i migranti che noi abbiamo salvato e registrato, che sono passati in altro paese europeo, e che i paesi fratelli (specie Austria, Francia e Germania) hanno ogni intenzione di restituirci: una minaccia che nel legnoso...