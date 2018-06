CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Come dato positivo viene ribadito che il Consiglio Europeo punterà ad un più effettivo controllo delle frontiere esterne, esplorerà con la Commissione la possibilità di creare piattaforme per l'arrivo di emigranti in collaborazione con i paesi terzi e con le strutture dell'Onu, fornirà risorse finanziarie aggiuntive (seppur modeste) al fondo per l'Africa e aumenterà la cooperazione con i paesi africani per combattere l'immigrazione illegale. Si tratta in ogni caso di misure che, anche se già sperimentate in...