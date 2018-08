CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Come ai vecchi tempi, per denunciare un tale pericolo si è deciso di organizzare un presidio democratico e antifascista al quale anche il Pd ha ufficialmente aderito. Ciò che resta della sinistra, riformista o radicale poco importa quando si tratta di scendere in piazza per una nobile causa, riuscirà a far sentire la propria voce contro l'avanzata dell'onda nera sovranista? Ironia a parte, la riunione odierna - che non si capisce per quale ragione debba essere considerata una provocazione politica e un affronto...