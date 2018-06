CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) coinvolti. Soprattutto di coloro che in questi giorni Macron in testa si vanno ergendo a custodi dei valori di umanità contro i barbari che avanzano: uno schema forse efficace sul piano mediatico-propagandistico, ma di dubbia utilità e largamente falso. Se oggi siamo in questa situazione, infatti, è anche perché si è destabilizzata la Libia, vitale per poter gestire e controllare i flussi migratori, con una guerra umanitaria dettata solo dall'ambizione fuori dalla storia della Francia a dettare legge in...