segue dalla prima pagina(...) Ci si potrebbe compiacere per aver detto le stesse parole che di fatto i due citati protagonisti della vita europea oggi con voce contrita pronunciano. Ma il problema non è questo: il narcisismo non conduce a nulla.Non vogliamo pensare che questo ammettere di aver sbagliato sia l'effetto delle prossime prove elettorali che si svolgeranno simultaneamente in tutte le nazioni europee per eleggere quel nuovo parlamento europeo che si presenterà, dopo il voto, probabilmente diverso rispetto all'attuale. Un Parlamento...