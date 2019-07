CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) che spesso non si pensano (ma che servono alla propaganda) e di parole che non durano nemmeno il tempo necessario a pronunciarle (tanto da poterle smentire senza il rischio di apparire incoerenti agli occhi dei propri simpatizzanti-elettori). Ne conoscono le regole e le applicano in modo pedissequo, con il bel risultato tra l'altro di tenere i riflettori sempre accesi sulle rispettive persone. Cosa c'è di più comodo che governare insieme e insieme farsi anche l'opposizione? Ogni volta si arriva ad un passo dalla...