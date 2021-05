Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) che serve, e assai, a un popolo capace di grandi sacrifici - come ha abbondantemente dimostrato - ma anche fiaccato psicologicamente da una lunga pandemia, non conclusa, e in larga parte voglioso di esorcizzarne gli effetti liberandosi dai vincoli e dalle accortezze sanitarie imposte e auto-imposte dal 2020 in poi. Calma e gesso, dunque. Responsabilità e lungimiranza, ecco. Ripartire senza lasciarsi andare. Non...