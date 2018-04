CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) che risponda ad un'esigenza tattica e negoziale: non ci si può mostrare cedevoli sul proprio candidato proprio quando iniziano le trattative ufficiali con gli altri partiti. Forse risponde anche ad una necessità politica obiettiva: intestarsi la guida formale del cambiamento che gran parte dell'elettorato in effetti si aspetta nella convinzione che il treno del successo politico passa una volta sola.Ma le dinamiche della democrazia parlamentare sono impietose: col 32% si è magari primi come partito, ma si è...