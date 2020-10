segue dalla prima pagina

(...) che richiede la capacità di unire dati per arrivare ad una soluzione.

Tre sono i buchi neri rispetto ai quali è urgentissimo che i governi quello italiano ma la stessa Commissione europea assumano decisioni, in un mondo nel quale i dati sono più importanti, persino, dei soldi (del cosiddetto RECOVERY FUND).

Va, innanzitutto, considerato investimento assolutamente prioritario quello necessario a realizzare in tempi brevissimi (molti dei dati ci sono già) un unico sistema informativo nazionale sull'epidemia che alimenti una banca dati che deve essere pubblica. Non ci possiamo più permettere soluzioni troppo generali per essere efficienti (perché mai, ad esempio, si stabilisce che sull'intero territorio nazionale almeno il 75% della didattica delle scuole superiori deve essere a distanza, se enormi sono le differenze tra un Liceo ed una scuola tecnica e altrettanto grandi sono quelle tra un Liceo in provincia di Oristano ed uno a Milano?) ed avere informazioni usando l'intero Paese come fonte è fondamentale anche solo per giocarsi la partita contro una natura che ci sta surclassando. Avere più dati è questione insieme di democrazia ed efficienza e non possiamo continuare a far finta di decidere aspettando studi epidemiologici rifatti su misura o facendo ricorso ad aneddoti sparsi.

Deve essere anzi questa anche l'occasione per unificare a livello nazionale i dati di ventuno informatiche regionali che, finora, sono, quasi sempre, servite solo ad alimentare consulenze inutili. Fondamentale può, in questo senso, essere il ruolo dell'Unione Europea (vista l'impotenza di un'Organizzazione Mondiale della Sanità che pretende di governare un'epidemia globale avendo a disposizione un budget inferiore a quello che sulla sanità spende la Regione Molise). Attualmente le risorse del meccanismo europeo di stabilità (MES) dedicate agli ospedali, sono quasi cannibalizzate dall'intervento della Banca Centrale Europea che garantisce a Stati fortemente indebitati di indebitarsi ulteriormente a tassi quasi negativi; la sanità deve diventare, invece, priorità della parte a fondo perduto dell'intervento della Commissione e va attaccata ad un'unica condizionalità che deve essere quella di garantire una capacità di lettura dell'epidemia a livello continentale. Esiste uno striminzito Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie, ma con tutta evidenza molto di più va fatto perché COVID19 segna la crisi di un modello sanitario e di WELFARE che ritenevamo superiore a qualsiasi altro (il grafico che accompagna questo articolo dimostra come i Paesi dell'Unione stanno pagano un prezzo più elevato di altri che in sanità e WELFARE spendono molto di meno); e non si può continuare a chiedere all'Europa di curare in ritardo disastri che l'Europa non può neppure contare.

In secondo luogo, la guerra la stiamo perdendo sul fronte del tracciamento. Abbastanza incomprensibile fu la decisione (di nuovo europea e concordata con tutti gli Stati membri) di dotarsi di ventisette, nuove applicazioni nazionali, nel nome di una protezione di dati personali che ci è già sfuggita di mano. Molto più semplice sarebbe stata ed è ancora l'opzione praticata in Israele e in Corea del Sud di fornire ad ogni cittadino gli strumenti per poter chiedere ai propri fornitori di servizi legati al tracciamento (da GOOGLE a GARMIN) di trasmettere l'informazione sulla propria posizione. Ciò ci avrebbe dato l'arma che sta facendo vincere l'Asia e avrebbe, finalmente, reso le persone consapevoli di propri diritti che l'Europa sta cercando di difendere con regolamentazioni (come quella del GDPR) che rimarranno scarsamente efficaci fino a quando non si incontreranno con l'energia dei singoli cittadini che ne scoprono la forza. IMMUNI, in questo senso, è una buona applicazione nata, però, da una scelta politica italiana ed europea che tanto assomiglia a quella di chi decide di andare in guerra armato di un elegante ed inutile temperino.

Infine, il rapporto tra scienza e politica. Di fronte alle incertezze di un secolo che ci impone questioni radicali e nuove, ricorrere agli esperti diventa una contraddizione logica. Persino semantica. L'esperto non può vedere l'innovazione non incrementale e vi ha, persino, un conflitto di interesse (nel senso che rischia di esserne spiazzato). Al posto di comitati tecnici scientifici andrebbero riorganizzati gruppi di persone intelligenti che si ritrovano attorno ad un problema che vogliono, devono risolvere. E tale esigenza andrebbe colta per ristrutturare le stesse università articolate a Roma come ad OXFORD in centinaia di comunità accademiche autoreferenziali che vivono di pubblicazioni che nessuno legge e sempre meno rilevanti.

È allo spirito della generazione dei grandi intellettuali del novecento come Eliot che, in fondo, bisognerebbe tornare. Ed è questa l'occasione che un'ora così buia ci presenta. Per ricominciare a risolvere domande fondamentali come quella di come riportare le macchine al servizio dell'uomo e le informazioni alla base di un'intelligenza collettiva di cui abbiamo bisogno per ritrovare equilibri che abbiamo perso.

