CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) che non rinuncia all'idea di voler assumere un ruolo primario ed esclusivo in quel Paese anche a discapito dei propri alleati ad iniziare dal nostro Paese. Atteggiamento che naturalmente è molto agevolato da una sempre più forte divisione dell'Europa che con una azione unitaria avrebbe potuto imprimere un ben diverso corso alla crisi libica e non solo ad essa. Cosi come, nonostante le impegnative dichiarazioni del Presidente Trump nel recente vertice con il nostro Presidente Conte circa il sostegno americano a...