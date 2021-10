Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) che hanno vaccinato pochissimo (20-30%) e sono alle prese con una mortalità spaventosa. La seconda ragione la chiamerò sarcasticamente effetto Arcuri è che l'Italia ha vaccinato tardi, e quindi non fa ancora i conti con il problema che affligge i paesi virtuosi come Israele, Stati Uniti, Regno Unito, che proprio per aver vaccinato massicciamente fin da dicembre sono ora alle prese con la riduzione...