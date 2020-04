segue dalla prima pagina

(...) che dovrà essere necessariamente graduale nelle modalità e temporalmente differenziata, ma il fai da te istituzionale andava e va assolutamente evitato.

Ciò detto, la questione emersa evidente in queste settimane e con la quale nel prossimo futuro dovremo fare i conti riguarda la qualità e funzionalità dell'attuale assetto politico-territoriale dell'Italia, a partire appunto dalle Regioni.

Prima che il virus stravolgesse ogni priorità, il dibattito pubblico italiano verteva, in materia di modifiche costituzionali, sul cosiddetto regionalismo differenziato o asimmetrico, per il quale sia il Governo Gentiloni sia il primo Governo Conte hanno anche firmato delle bozze d'accordo, ovvero delle intese preliminari, con le tre Regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) che se ne sono fatte promotrici con l'obiettivo di ottenere dallo Stato competenze sempre maggiori in materie delicate quali l'istruzione, la fiscalità, il commercio con l'estero, la tutela della salute, la politica industriale, ecc. Sebbene contestata da molti osservatori come potenzialmente lesiva dell'unità e solidarietà nazionale, una simile riforma era stata presentata, dal punto di vista politico, come il punto d'approdo inevitabile, a cinquant'anni dell'istituzione degli enti regionali, di un lungo percorso teso appunto a valorizzare in modo compiuto e organico l'autonomismo territoriale e il pluralismo istituzionale, secondo il dettato costituzionale. Ma lo scoppio della pandemia proprio per il fatto d'aver drammaticamente colpito le aree del Nord, mettendo altresì a nudo il ruolo dirimente dello Stato quando si tratta di garantire protezione e sicurezza ai cittadini (sul piano sanitario come su quello economico) ha drasticamente cambiato lo scenario politico-sociale e dato corpo a preoccupazioni che erano rimaste sin qui latenti o poco ascoltate. Ad esempio quelle relative all'effettiva funzionalità dell'assetto basato sull'ennesima redistribuzione delle competenze e della potestà legislative tra Stato e Regioni, lungo il quale l'Italia si era incamminata sotto la pressione dei suoi territori più ricchi e sviluppati.

Si tratta di chiedersi, in altre parole, se una certa visione o cultura del regionalismo non abbia fatto il suo tempo, visto gli effetti distorti che esso ha prodotto e che nulla hanno a che fare con l'idea di autonomismo (l'unità nel pluralismo dei territori) sostenuta dai nostri Costituenti quando decisero l'istituzione delle Regioni. Lo abbiamo visto in queste settimane: queste ultime tendono ormai a considerarsi competitive rispetto allo Stato, in alcuni potenzialmente alla stregua di soggetti sovrani, piuttosto che sue articolazioni istituzionali. Si tratta altresì di chiedersi se abbia un senso storico e culturale quest'ossessionene di stampo regionalista considerato che i loro attuali confini sono, nella gran parte dei casi, null'altro che la traduzione politico-amministrativa dei compartimenti statistici e delle suddivisioni territoriali stabilite all'epoca dei primi censimenti post-unitari.

Significa infine chiedersi se, in una logica autenticamente modernizzatrice della macchina pubblico-statale italiana, non si debba pensare nel prossimo futuro ad una ridefinizione/semplificazione delle attuali dimensioni territoriali delle Regioni secondo criteri di omogeneità socio-economica. Non dunque per una questione di contenimento dei costi della politica, ma per ragioni di riequilibrio economico, di razionalizzazione gestionale, di efficacia (ed equità) delle politiche pubbliche e di maggior competitività dei territori (e dunque del Paese nel suo complesso) nel contesto soprattutto delle istituzioni europee. Quello da prendere sul serio è dunque la prospettiva del riordino dello Stato italiano su base macro-regionale. Prospettiva di cui pure s'è parlato per anni, soprattutto a livello di studiosi, che ha anche trovato qualche timida traduzione negli accordi di collaborazione sottoscritti nel recente passato tra alcuni Regioni, ma che non è mai stata considerata una soluzione politico-istituzionale sulla quale impegnarsi in modo organico e convinto.

Insomma, tra i tanti cambiamenti che il virus potrebbe determinare nella nostra vita pubblica, a livello politico-istituzionale, c'è anche questo: una nuova stagione del regionalismo.

