CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) che deve tenere in più conto dei vincoli di spesa di cui la Ue è guardiana. Naturalmente la via di uscita potrebbe consistere nel rompere questa gabbia: e non a caso tutti i movimenti di protesta nati in Europa dopo il 2008 si sono rivoltati contro il paradigma dell'Europa tedesca. Per ora, però, e aggiungiamo purtroppo, nessuno è riuscito ancora a scalfirlo. Se il M5s vorrà essere una forza di governo a lungo dovrà quindi abituarsi a dire no a molte categorie professionali che aveva più o meno allettato....