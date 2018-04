CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) che da noi evidentemente non coincidono con la divisione canonica tra destra e sinistra. Una di queste donne, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è divenuta Presidente del Senato e ieri il Presidente Mattarella le ha offerto un incarico per certi versi storico, se è vero che l'unico precedente al femminile risale ai tempi di Nilde Iotti quanto quest'ultima era alla guida della Camera. Dovrà esplorare per conto del Colle la possibilità che il M5S e il centrodestra a guida salviniana trovino un accordo...