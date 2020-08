segue dalla prima pagina

(...) che aveva concorso a trascinarlo nella lunga guerra civile (tra il 1975 e il 1990) ed era transitato, rivisto nelle quote ma non nei meccanismi spartitori, negli accordi di Taef del 1990, i quali avevano sancito il tramonto dell'egemonia cristiano-maronita e l'ascesa della componente sciita, oggi maggioritaria. Neppure l'omicidio di Rafik Hariri con la fine dell'occupazione siriana (2005) e l'invasione israeliana (2006, la terza) erano riusciti a cambiare lo stato delle cose. Semmai avevano spostato il baricentro del sistema politico interno a favore del partito-milizia di Hezbollah, anche grazie all'inedita alleanza con i maroniti raccolti intorno al generale Aoun, eletto in seguito presidente della Repubblica. Nel frattempo dentro e intorno al Libano è successo di tutto: la guerra civile in Siria, con il coinvolgimento decisivo e costoso (in termini politici e umani) di Hezbollah e con l'afflusso di oltre un milione e mezzo di profughi (su una popolazione di sei milioni) e il sempre più tiepido appoggio dell'Occidente a mano a mano che l'Iran aumentava il suo peso regionale. Poi c'è stato il default delle settimane scorse, con la drammatica svalutazione della lira libanese, il blocco dei depositi e l'impossibilità di prelevare valuta straniera, in un'economia da sempre dollarizzata. E il covid-19, la crisi alimentare e ora questo. Si diceva che la spiegazione prevalente è quella dell'incidente. Ma rimane il sospetto di altre più oscure cause. Fonti anonime di Beirut (riportate dal sito online del quotidiano Naharnet, http://www.naharnet.com/stories/en/273950-report-beirut-explosion-result-of-explosive-military-substance ) avanzano l'ipotesi di missili partiti dal mare o dal cielo sul Mediterraneo. E non è un mistero per nessuno che Israele violi sistematicamente lo spazio aereo e marittimo libanese (come registra da sempre Unifil, di cui ancora una volta siamo al comando). Tel Aviv nega, ma contemporaneamente accusa Hezbollah di occultare depositi di armi proprio nel porto di Beirut, in ciò fornendo un movente più che un alibi. Ovviamente il movimento di Nasrallah a sua volta smentisce, ma indica Israele come responsabile dell'esplosione, così rafforzando i dubbi sulle proprie opache attività. Sullo sfondo c'è anche la contesa per i giganteschi giacimenti di gas nelle acque tra Cipro, Libano e Israele e il crescere della tensione tra Hezbolalh e lo Stato ebraico, parallelamente al consolidamento del regime di Asad in Siria, alle peripezie di Netanyauh, alle difficoltà interne di Hezbollah. Si tratta di ipotesi che, nella ininterrotta fog of war che investe la regione, mantengono una loro plausibilità, ancorché al momento non fondata su solidi indizi. Ce n'è abbastanza per avanzare verità rivali, nessuna in grado di essere convincente per tutti, ognuna capace di alimentare divisione, rancore e propaganda. Ci ha pensato anche il presidente Trump a gettare benzina sul fuoco, nella quotidiana personale ricerca di armi di distrazione di massa rispetto alla sua disastrosa gestione della pandemia, a ormai poche settimane dal voto negli Stati Uniti e con sondaggi (per lui) pessimi. In ogni caso ora è il momento della concreta e immediata solidarietà. Senza scorte in valuta, con il porto da cui transita la quasi totalità del commercio chiuso (il Libano confina solo con Israele e la Siria), con il turismo rovinato dal Covid, un governo inconsistente, una crisi economica e sociale senza precedenti e la sua capitale distrutta, il Libano rischia di saltare. Con conseguenze disastrose per il suo popolo e per l'intera regione. Sta a tutti noi concorrere a cercare di impedirlo.

