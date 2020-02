segue dalla prima pagina

Certo, con i miei settantaquattro anni, sono parte in causa, e perciò partigiano. Ma tutto posso pensare riguardo me stesso tranne che considerarmi vicino al capolinea.

Ricordo a chi, giovane o non ancora anziano, che siamo noi approdati alla cosiddetta terza età a sostenere buona parte del Pil, che siamo noi anziani a tenere in piedi la baracca, con le nostre pensioni che servono ad aiutare figli e nipoti, e con le quali facciamo le nostre brave spese, facendo circolare valuta. Per non dire del patrimonio di conoscenza e di esperienze di cui siamo portatori.

Quando muore una persona, si dice giustamente che sparisce una parte del mondo. È giusto aggiungere che quando muore un anziano o un'anziana, va perduta un'intera biblioteca, piena di storie, di insegnamenti, di spunti, e di preziosi insegnamenti. Il distillato di una vita. Riprendendo un verso del poeta religioso John Donne, Ernest Hemingway intitolò un suo celebre romanzo Per chi suona la campana. Titolo con il quale volle esaltare un concetto che, oggi, in questo andare a tentoni nel dramma del coronavirus, dovrebbe essere all'attenzione di tutti: Non chiederti mai per chi suoni la campana. Essa suona anche per te.

I mesti rintocchi quando salutano il congedo finale di un'esistenza, ci ricordano che qualcosa di irrimediabile è accaduto, anche quando si tratta di una persona non più giovane. Non ci può essere, come in questi giorni, un atteggiamento di rassegnata ragionevolezza che, di fatto, è cinismo sulla morte per contagio dei più anziani. Un antico e tra i più significativi miti dovrebbe ricordarcelo. Quando Troia viene espugnata dagli Achei, quando la città è divorata dalle fiamme, Enea riesce a fuggire, portandosi dietro il figlio Ascanio e, sulle spalle, il padre Anchise (Creusa, la moglie, non riesce a farcela). Enea non lascia lì, tra le fiamme, il vecchio padre, perché tanto, ormai, ne ha per poco.

No, se lo carica sulle spalle, e con lui continua a guardare avanti, ad andare oltre, a lui dà amore e conforto, e da lui riceve è da immaginare oltre che la benedizione, i giusti consigli. Non sono gladiatori da buttare via, i non più giovani. Magari sono un po' stanchi, magari hanno qualche acciacco, ma sono ancora lì, sulla breccia pronti a combattere. e ad esercitare un ruolo prezioso.

Guardiamoci intorno. Quanti gladiatori ancora arrivi o in pensione ed è giusto chiamarli così, anche quando le persone anziane sono donne portano in giro le loro cicatrici, i loro drammi e le loro umane, umanissime soddisfazioni? Non è giusto considerarli un pasto scontato per questo stramaledetto virus.

