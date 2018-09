CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaBruxelles governa non con leggi ma con direttive: il potere, che dovrebbe essere l'anello della catena, appunto tra economia e politica, non ha legittimazione parlamentare in una incredibile sottrazione non tanto di sovranità quanto invece di legittimità. Moscovici, come il collega Gunther Oettinger, teme che si realizzi un rovesciamento di poteri tra Parlamento europeo e Commissione europea iniziando così un percorso che conduca a una rifondazione spirituale e culturale dell'Europa, come peraltro era nelle...