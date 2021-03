Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) Benché di rinforzo di mercato unico si sia sempre parlato in Europa, di fatto dal 1957 in poi, la novità sta ora nella ricerca di maggiore indipendenza dal resto del mondo. È una scelta condizionata, bisogna ammetterlo, anche - e in diversi modi - dalle politiche commerciali di Cina e Stati Uniti. Non è certo la tradizionale alleanza transatlantica europea a essere in discussione, e Draghi lo ha ribadito...