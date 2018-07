CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Basta dare una scorsa all'accozzaglia di materie di cui si occupano i 15 articoli del cosiddetto decreto dignità per rendersi conto che il loro contenuto non è omogeneo, e che per nessuna di esse sussistono condizioni di necessità e urgenza, tantomeno di straordinaria necessità e urgenza (a meno di considerare straordinariamente necessaria e urgente l'esigenza di Di Maio di recuperare consenso e togliere spazio a Salvini). Quel che più mi colpisce, però, non è la somiglianza con il passato nell'abuso dei...