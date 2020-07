segue dalla prima pagina

(...) assolutamente fare qualcosa per salvare l'economia, e magari sanno persino che cosa. Magari nei prossimi mesi vedremo un altro film, magari Renzi - che ci ha messi in questo guaio - prova anche a tirarcene fuori. Poi, pochi giorni fa, è arrivata una trasmissione televisiva (credo fosse In Onda), e quella domanda di uno dei conduttori al ministro dell'Economia. Più o meno diceva così: signor ministro, si rende conto che, a forza di scostamenti di bilancio, a breve il rapporto debito/Pil schizzerà dalle parti del 170%, e a quel punto ci sarà poco da fare, o aumenti le tasse o riduci la spesa pubblica, tertium non datur, insomma altre alternative non ce ne sono. A questa osservazione perfettamente ragionevole del conduttore, il ministro dell'Economia accennava un sorrisetto di soddisfazione, e ribatteva che no, non è vero, tertium datur, un'alternativa c'è. Non ero affatto curioso di sapere che cosa questo tertium potesse essere, perché credevo di saperlo già. Dentro di me mi sono detto: ecco, adesso ripeterà il solito discorsetto degli ultimi dieci anni, tanto elegante quanto evanescente: il problema non è ridurre il numeratore (il debito) ma far crescere il denominatore (il Pil). Il che tradotto significa: se cresciamo abbastanza, il rapporto debito/Pil può diminuire senza aumentare le tasse o tagliare la spesa pubblica, due cose che nessun politico ama fare per paura di perdere voti. Invece, sorpresa: il tertium che il ministro dell'economia ha in mente per ridurre il rapporto debito/Pil è un massiccio recupero di evasione fiscale. Un'idea non nuova, ripetuta per decenni da sindacalisti e politici convinti che «se tutti pagassero le tasse, l'Italia risolverebbe tutti i suoi problemi». A quel punto ho perso ogni speranza. Perché si può anche ipotizzare che un'idea simile sia un parto solitario del ministro dell'Economia, ma la realtà temo è che è il governo nel suo insieme che a questo punta: ridurre l'extra-debito rimpinguando le casse dell'erario (e dell'Inps) con i proventi della sacrosanta lotta all'evasione fiscale. Che questa idea, che agli ingenui e ai moralisti pare una genialata, sia invece catastrofica, lo si può capire da due semplici considerazioni. Primo, una parte non trascurabile dell'evasione fiscale è di necessità, come da anni coraggiosamente ripete Stefano Fassina, il che significa che, se dovessero pagare le tasse con le attuali aliquote, centinaia di migliaia di piccole attività semplicemente chiuderebbero, distruggendo un numero enorme di posti di lavoro. Ma c'è anche una seconda considerazione, ancora più decisiva. Supponiamo che, domattina, un fisco improvvisamente divenuto onnisciente ed efficiente, riuscisse a scovare tutti gli evasori, e che nessuna impresa fallisse. Anche ammettendo questa eventualità (chiaramente impossibile), il risultato sarebbe un aumento spaventoso della pressione fiscale, già oggi a livello record, perché i soldi eventualmente recuperati non verrebbero da Marte, come tanti parrebbero credere, ma verrebbero prelevati dalle tasche di produttori e consumatori, con conseguente drastica contrazione del reddito disponibile e della domanda aggregata. Qualcuno può pensare che, con un incremento della pressione fiscale di 7-8 punti di Pil (a tanto ammonta l'evasione fiscale e contributiva) l'economia non riceverebbe il colpo di grazia? Si può obiettare, naturalmente, che i soldi recuperati con la lotta all'evasione dovrebbero andare a ridurre le aliquote che pesano sull'economia regolare, ma è proprio qui che il ragionamento del ministro dell'economia va in cortocircuito: se non si vuole aumentare la già insostenibile pressione fiscale attuale, e quindi tutti i proventi della lotta all'evasione fiscale vengono (molto opportunamente!) usati per ridurre le aliquote, alla fine non resta un solo euro per ridurre il debito pubblico. Questo è il duro, e inaggirabile, nocciolo del problema. Giunti a questo punto, si potrebbe supporre che io auspichi che il timone dell'economia passi ad un ministro espressione dell'opposizione, che della riduzione della pressione fiscale ha fatto un articolo di fede. Sfortunatamente, però, anche questa non è una via rassicurante. Uno dei drammi dell'Italia attuale è il populismo fiscale, che vagheggia riduzioni generalizzate delle aliquote senza fare i conti con la realtà, ed è purtroppo radicato sia in buona parte della sinistra giallo-rossa sia in buona parte della destra verde-azzurra. Riduzione dell'Iva e dell'Irpef, taglio delle aliquote contributive, flat tax per tutti e su tutto: di questo parlano i maggiori partiti, a destra come a sinistra. E se la sinistra di governo preoccupa per la sua incapacità di individuare delle priorità e scegliere una politica fiscale realistica, ancor meno rassicura la destra quando Salvini ripropone forme più o meno mascherate di condono fiscale per finanziare la flat tax, o quando dice che la Lega è pronta ad appoggiare qualsiasi riduzione delle tasse, come se questo non equivalesse a confessare di non avere delle chiare priorità. Posso sbagliarmi, ma la mia impressione è che in materia fiscale le forze più avvedute, e avvedute in quanto capaci di scegliere, non siano quelle con il maggiore seguito elettorale. A sinistra, solo i piccoli partiti di Calenda e Renzi paiono in grado di formulare delle priorità, ancorché talora un po' vaghe (detassare le imprese e il lavoro). A destra solo Giorgia Meloni, sia pure molto cautamente, ha più volte dato segni di capire che occorre scegliere, e procedere con gradualità: premiare innanzitutto le imprese che aumentano l'occupazione, introdurre la flat tax solo sul reddito incrementale (sui maggiori guadagni da un anno all'altro), unificare le tutele sul mercato del lavoro, superando la frattura fra garantiti e non garantiti. Una situazione che lascia un enorme spazio al populismo fiscale. Perché la politica economica del governo la fanno Cinque Stelle e Pd, non certo il partitino di Renzi. E, a destra, la linea continua a dettarla Salvini, non certo il partito di Berlusconi, né quello di Giorgia Meloni. Per adesso.

