segue dalla prima paginaAngela, calmati, non piangere, spiegami bene: che cosa è successo' Dove sei? Stai bene? Dimmi che stai bene! E Antonio, dov'è, è con te?Mamma, sono scoppiate delle bombe. Un inferno di fuoco. Non so che cosa sta accendo ma noi stiamo tutti bene, siamo in un bar, al sicuro.Angela, giovane mamma, stringe a sé il figlioletto. Impaurito e inconsapevole tiene stretto un cornetto alla crema che gli hanno dato per distrarlo. Angela, trema, il pianto le spezza la voce, il racconto, spezzato e incerto, è come un lungo...