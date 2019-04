CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) Anche perché da ieri il pressing di Di Maio su Salvini si è riversato sul presidente del Consiglio. Il leader grillino chiede a Conte di dimettere Siri pur sapendo che il presidente del Consiglio non ha i poteri per farlo, ammesso che lo voglia poi fare. Oltre la moral suasion, Conte non può andare, ma la pressione grillina è forte e rischia di danneggiare Conte e di conseguenza anche il M5S.Salvini blinda Siri nel timore che l'inchiesta a suo carico sia solo il primo tassello di una strategia...