segue dalla prima paginaAnche ieri Di Maio a Salvini, pur rinunciando alla pregiudiziale sulla guida del governo, non ha fatto cadere l'altra condizione: quella di abbandonare Berlusconi, proprio nel momento in cui l'alleanza di centro-destra è uscita vincitrice in due elezioni regionali e nei sondaggi sfiora il 40%. Tanto che c'è da chiedersi se, più che un'ultima offerta, non sia stato un primo passo di campagna elettorale. Che sarebbe condotta con toni radicali, come dimostrano le parole ambigue e non certo rassicuranti del capo politico...