Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) anche i tempi supplementari. Non è soltanto la voglia di ritorno a una normalità insidiata da troppe varianti del virus che ancora allontanano la gente dagli stadi e dalle piazze e soffocano sotto la mascherina anche il grido del gol. Meglio la prudenza che l'irresponsabilità. Non è solo riconquistare un trofeo che all'Italia manca da 53 anni e all'Inghilterra manca del tutto. In questo momento è qualcosa di...