segue dalla prima pagina(...) anche da sole, per ottenere provvedimenti cautelari e persino condanne. Poi alla fine salta tutto, perché durante i vari dibattimenti queste captazioni si rivelano alterate da una trascrizione imperfetta o travisate nel contenuto per la negligenza di chi le ha ascoltate. Basti pensare che in esse, riportate nei cosiddetti brogliacci, manca il tono, elemento fondamentale nel comprendere l'intenzione e il mood...