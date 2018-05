CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Alludiamo alla legittima difesa, che effettivamente, come abbiamo qui scritto più volte, riflette l'ideologia di un codice mussoliniano che costringe la vittima di un' aggressione, dopo essersi difesa in casa, a difendersi anche in tribunale. Incidentalmente tuttavia notiamo che l'attuale disciplina è stata rimodulata più di dieci anni fa dal leghista Ministro Castelli, e che non ha sortito effetto alcuno. Questo perché la sola modifica dell'articolo su questa esimenteè del tutto inutile, se non si cambia...