segue dalla prima paginaAllo stesso tempo appare chiaro come nessuno potrà davvero vincere questa guerra che va avanti da sette anni, ha provocato disastri immani per l'incredibile numero di vittime, tra i quali tanti bambini, e che ha quasi completamente distrutto il Paese. Con la certezza che altre decine di migliaia di siriani disperati continueranno a fuggire dando seguito alla tragedia a cui assistiamo da anni e che continua a comportare costi umanitari inaccettabili e per noi europei anche notevolissimi costi politici e...