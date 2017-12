CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima paginaallargando così la base dei sospettati in caso di divulgazione impropria, e rendendo vana, proprio come oggi, l'individuazione del colpevole. Il quarto, che nella semplificazione delle procedure per i reati dei pubblici amministratori si segue la via tracciata dal recente codice antimafia, che assimila la corruzione ai reati di terrorismo e associazione mafiosa. Una scelta illogica, inutile e forse dannosa. Infine la mancata disciplina delle intercettazioni che coinvolgono i terzi. Quelle, per intenderci, in cui Tizio...