CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) all'interrogatorio è stato presente un difensore; l'interrogatorio è stato condotto da due magistrati, è stato registrato e ne è stato redatto verbale integrale. Gli indagati sono stati avvertiti dei loro diritti. Discorso a parte merita quella foto. E, soprattutto, l'autore della decisione di bendare, pare per cinque minuti, il giovane americano. L'Arma, attraverso i suoi massimi organismi, ha avviato una indagine interna e prontamente deciso il trasferimento ad un incarico non operativo per il militare che...