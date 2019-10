CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) al piano d'azione e poi l'ha condannato. La risposta è semplice: si è giunti a questo punto perché gli Stati Uniti hanno cercato di fondare un'entità statale curda nel nord della Siria, ovvero al confine con la Turchia, per creare un nuovo Stato in Medio Oriente, dove stabilire un'eventuale base militare in un'area dominata dalla Russia. La Siria è sotto il dominio di Putin e, una volta scoppiata la guerra civile, il 15 marzo 2011, agli Stati Uniti non è parso vero di potersi incuneare in quell'area di...