CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima paginaAl modello della fedeltà leggera (cambiamenti di partito all'interno del medesimo schieramento), descritto da Paolo Natale ormai molti anni fa, sembra essere subentrato un modello che si potrebbe chiamare di infedeltà repentina, per cui l'elettore non si sente minimamente vincolato ad alcuna appartenenza, sia pur definita in senso lato.E qui incontriamo il secondo elemento saliente di queste ultime tornate elettorali: la perdita, da parte del principale partito della sinistra, di molte sue roccaforti delle regioni...