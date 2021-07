Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) al diritto positivo, che vincola lo Stato italiano a rispettare il Concordato. Quel Concordato nato a suo tempo per volontà di Mussolini, recepito nella nostra Costituzione e successivamente modificato, per mutuo consenso, da Bettino Craxi. Due persone che hanno subìto, sia pure in misura e per ragioni diverse, una damnatio memoriae, ma che rappresentavano l'Italia. In ogni caso il vincolo esiste e va...